Польша и ФРГ подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на 2023 год

ФРГ и Польша, несмотря на заявление о нежелании продолжать поставки из России, подали заявки на прокачку нефти в декабре 2022 и в 2023 году. Об этом в эфире «России-24» рассказал президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад польский Кабмин призывал к введению комплексных санкций против России, в том числе против трубопровода «Дружба».