news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
20 декабря 2022  09:09

Польша и ФРГ подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на 2023 год

news_top_970_100

ФРГ и Польша, несмотря на заявление о нежелании продолжать поставки из России, подали заявки на прокачку нефти в декабре 2022 и в 2023 году. Об этом в эфире «России-24» рассказал президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад польский Кабмин призывал к введению комплексных санкций против России, в том числе против трубопровода «Дружба».

#нефть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное