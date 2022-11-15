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Политика
15 ноября 2022  12:22

Польша готова изменить Конституцию ради конфискации активов «Газпрома»

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Польские власти готовы внести поправки в Конституцию, чтобы изъять активы российского «Газпрома». Пока у нее нет возможности национализировать его, отметил пресс-секретарь Правительства страны Петр Мюллер.

По его словам, правящая партия Польши «Право и справедливость» уже составила проект соответствующих изменений. 

«Я хотел бы разъяснить. Для такого типа решений необходимо изменение Конституции. Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

По его словам, проект поправок уже находится в Сейме, однако на голосование он будет представлен только тогда, когда оппозиция декларирует его положительное решение.

Напомним, что «Газпрому» принадлежит 48% участка газопровода Мал-Европа, пролегающего по территории Польши.

#польша #Газпром
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