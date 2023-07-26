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Полпредству РТ в РФ передали картины, посвященные спецоперации
Заслуженный художник РФ Ильяс Айдаров встретился с вице-премьером Татарстана — Полпредом РТ в РФ Равилем Ахметшиным и передал ему свои новые работы из серии «Специальная военная операция». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«Идея создания серии картин, посвященных теме СВО, возникла в прошлом году. Толчком, наверное, стала объявленная в нашей стране осенью частичная мобилизация. Рядом с моей мастерской находится военкомат, я видел трогательные и тяжелые сцены прощания ребят с близкими. Так родились собирательные образы моих картин», — рассказал об истории создания этих произведений их автор.
Ахметшин пообещал, что в ближайшее время картины подарят Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, где с первых дней спецоперации лечат и реабилитируют раненых российских военных.
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