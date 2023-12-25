Полпредство Татарстана в Москве поздравило с 92-летием генерала Расима Акчурина

Фото: Полпредство РТ в РФ

Заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин поздравил с днем рождения генерал-полковника Расима Акчурина, которому накануне, 24 декабря, исполнилось 92 года. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Встреча состоялась в Московском совете ветеранов, советником председателя которого до сих пор, несмотря на возраст, является генерал.

Расим Сулейманович Акчурин родился 24 декабря 1931 года в поселке Зангиата Узбекской СССР. Его младший брат — знаменитый кардиохирург Ренат Акчурин.

Фото: Полпредство РТ в РФ

Будущий генерал в 1951 году после окончания 2-го курса Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина был призван в Советскую армию. В 1954-м окончил Балтийское зенитное артиллерийское училище войск ПВО в Алуксне.

С 1957 года судьба Расима Акчурина была связана с частями, имеющими на вооружении зенитные ракетные комплексы. В 1985-м он стал командующим зенитными ракетными войсками Войск ПВО СССР. В 1992-м уволен в запас по возрасту.

После отставки активно занимался общественной деятельностью. С 1999 по 2014 год — председатель совета Региональной татарской национально-культурной автономии города Москвы, с 2014-го — почетный председатель.