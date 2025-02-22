Полпредство Татарстана поздравило спецназовцев с 23 Февраля

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин в преддверии Дня защитника Отечества в очередной раз посетил спецподразделение Министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Полпред пообщался с бойцами и командованием части, поздравил их с наступающим 23 Февраля. Это уже шестое посещение руководством полпредства данного подразделения.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Мероприятие началось с торжественной церемонии вручения командованием наград военнослужащим. Равиль Ахметшин вручил бойцам, продемонстрировавшим примерное отношение к исполнению должностных обязанностей и высокие показатели в службе, наручные часы, памятную медаль «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву» и почетные грамоты с подарками.

Представительство по мере возможности поддерживает военнослужащих части – участников специальной военной операции. Предметы первой необходимости полпредство привезло и сейчас, перед праздником.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева передала от имени вуза командованию части автомобиль «УАЗ».

С приветственным словом к собравшимся обратился Герой России Сергей Тулин, член Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в Москве.