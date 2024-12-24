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Полпредство Татарстана поздравило генерал-полковника Акчурина с 93-летием
Сегодня генерал-полковнику Расиму Акчурину исполнилось 93 года. Несмотря на почтенный возраст, он по сей день исполняет обязанности советника председателя Московского городского совета ветеранов, сообщили в пресс-службе Полномочного представительства Татарстана.
С днем рождения его поздравил заместитель полпреда РТ Эмиль Файзуллин. Полномочный представитель республики Равиль Ахметшин передал поздравления и пожелания по телефону.
За годы службы Расим Акчурин прошел все ступени — от командира взвода до командующего ракетными войсками противовоздушной обороны страны. Всего он отдал службе Родине 41 год жизни. В течение многих лет он также работал в татарской автономии Москвы.
Фото: https://t.me/PolpredstvoRT/
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