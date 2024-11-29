Полпредство Татарстана посетили студенты КИУ им.Тимирясова

фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Зампремьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился со студентами Казанского инновационного университета им. В. В. Тимирясова.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ, студенты в сопровождении завкафедрой вуза Сергея Рычкова приехали в Москву на ознакомительную стажировку в органах государственной власти.

Это уже пятая встреча Ахметшина с учащимися КИУ им. Тимирясова. Последняя состоялась в апреле 2023 года.

Равиль Калимуллович рассказал студентам о задачах и деятельности представительства, провел небольшую презентацию о деятельности, направленной на объединение земляков в московском регионе, в том числе молодежи, ответил на вопросы студентов. Ребята интересовались жизненным и трудовым путем вице-премьера.

«В вашей работе очень много патриотического настроя. Все это вы вкладываете в наших ребят», - поблагодарил Ахметшина Рычков.

На этой неделе студенты посетили в столице Госдуму ФС РФ, министерство науки и высшего образования России, где встретились с замминистра Айратом Гатиятовым. Побывали ребята также в Совете Федерации ФМ России, увидели, как проходят пленарные заседания.