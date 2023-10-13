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Полпредство Татарстана посетили представители 36 районов республики
Вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с делегацией Республиканского координационного совета руководителей депутатских объединений РТ, передает пресс-служба Полпредства.
В Москву приехали представители 36 районов Татарстана и города Набережные Челны. В рамках двухдневного визита, 12-13 октября, они в целях изучения практики федеральных и столичных органов власти посетили Госдуму ФС РФ, Совет Федерации. Делегацию возглавил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
Также татарстанцев принял в Московской городской думе ее председатель Алексей Шапошников.
Фото предоставлены пресс-службой Полномочного представительства РТ в РФ.
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