Полпредство Татарстана посетили представители 36 районов республики

Вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с делегацией Республиканского координационного совета руководителей депутатских объединений РТ, передает пресс-служба Полпредства.

В Москву приехали представители 36 районов Татарстана и города Набережные Челны. В рамках двухдневного визита, 12-13 октября, они в целях изучения практики федеральных и столичных органов власти посетили Госдуму ФС РФ, Совет Федерации. Делегацию возглавил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Также татарстанцев принял в Московской городской думе ее председатель Алексей Шапошников.

Фото предоставлены пресс-службой Полномочного представительства РТ в РФ.