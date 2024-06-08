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Полпредство Татарстана посетили коллеги из Алтая для изучения опыта работы
Полномочное представительство Татарстана в РФ посетила замглавы Правительства Республики Алтай, полпред республики в Москве Ирина Лозовая для того, чтобы изучить опыт татарстанских коллег.
Заместитель Премьер-министра Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал гостям о структуре организации и направлениях ее работы.
«Важно любить свою работу, свой регион», — резюмировала Ирина Лозовая, проработавшая в представительстве Алтая более 30 лет (в должности руководителя с 2009 года).
Стороны договорились о дальнейших практических шагах по взаимодействию представительств, передает пресс-служба татарстанского ведомства.
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