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Общество 8 июня 2024 23:10

Полпредство Татарстана посетили коллеги из Алтая для изучения опыта работы

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Полпредство Татарстана посетили коллеги из Алтая для изучения опыта работы
Фото: пресс-служба полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации

Полномочное представительство Татарстана в РФ посетила замглавы Правительства Республики Алтай, полпред республики в Москве Ирина Лозовая для того, чтобы изучить опыт татарстанских коллег.

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал гостям о структуре организации и направлениях ее работы.

«Важно любить свою работу, свой регион», — резюмировала Ирина Лозовая, проработавшая в представительстве Алтая более 30 лет (в должности руководителя с 2009 года).

Стороны договорились о дальнейших практических шагах по взаимодействию представительств, передает пресс-служба татарстанского ведомства.

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