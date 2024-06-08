Полпредство Татарстана посетили коллеги из Алтая для изучения опыта работы

Фото: пресс-служба полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации

Полномочное представительство Татарстана в РФ посетила замглавы Правительства Республики Алтай, полпред республики в Москве Ирина Лозовая для того, чтобы изучить опыт татарстанских коллег.

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал гостям о структуре организации и направлениях ее работы.

«Важно любить свою работу, свой регион», — резюмировала Ирина Лозовая, проработавшая в представительстве Алтая более 30 лет (в должности руководителя с 2009 года).

Стороны договорились о дальнейших практических шагах по взаимодействию представительств, передает пресс-служба татарстанского ведомства.