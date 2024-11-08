Полпредство Татарстана посетил Герой России Иван Жарский с супругой

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Героем России Иваном Жарским и его супругой Елизаветой.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ, старшему лейтенанту морской пехоты Черноморского флота Ивану Жарскому, уроженцу Татарстана, - 27 лет. Он всегда видел себя только офицером и первые погоны надел в Казанской кадетской школе-интернате.

Равиль Калимуллович рассказал гостям о деятельности Полпредства, в том числе об инициативной работе, направленной на поддержку военнослужащих – участников СВО.

Иван поблагодарил Ахметшина за памятную медаль «100 лет генералу армии М.А. Гарееву», которую ему передали летом этого года в Севастополе.

«К сожалению, я не смог присутствовать на вашей встрече с личным составом Черноморского флота в Доме офицеров флота. Но мне было очень приятно потом получить добрую весточку от вас в виде этой памятной медали», - сказал Герой России.

Равиль Калимуллович пригласил молодого человека на встречу Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана. Мероприятие будет посвящено Дню Героев, который в нашей стране отмечается 9 декабря.

Старший лейтенант Жарский стал знаменитым за свою скромность. Любительское видео о военнослужащем в полевой форме и чёрном берете морской пехоты моментально разлетелось в соцсетях, набрав миллионное количество просмотров.

фото: Полпредство Татарстана