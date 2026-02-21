Полпредство Татарстана организовало праздник для бойцов в Военно-медицинской академии

В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошло торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества. Его организовало Полпредство Татарстана. Для участников подготовили концертную программу.

В клубе академии собрались бойцы, которые проходят лечение в клиниках ВМА, а также врачи, медицинский персонал, офицеры и курсанты.

С приветствием к собравшимся обратились начальник академии, академик РАН Евгений Крюков, вице-премьер Татарстана – полпред республики в России Равиль Ахметшин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Евгений Крюков отметил, что День защитника Отечества объединяет всю страну. По его словам, в этот момент в том числе выпускники академии выполняют свой долг на передовой и спасают жизни раненых, а вся страна работает на общую победу.

Равиль Ахметшин вручил врачам и курсантам памятные медали «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву», а также наручные часы. Он поблагодарил руководство и личный состав академии за возможность встретиться со слушателями, курсантами и ранеными бойцами, которые проходят лечение, и поздравить их с наступающим праздником.

Генеральный директор компании «Барсмед» Альберт Гарифуллин передал начальнику академии Евгению Крюкову сертификат на компьютерный томограф. Это уже третий КТ, который компания из Татарстана передала Военно-медицинской академии.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT