Полпредство Татарстана организовало концерт в Военно-медицинской академии для бойцов СВО

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Полномочное представительство Татарстана в РФ организовало концертную программу. Концерт посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В клубе академии в Санкт-Петербурге собрались бойцы СВО, которые проходят лечение в клиниках ВМА, а также медицинский персонал, офицеры и курсанты.

С приветственными словами обратились Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, генерал-лейтенант медицинской службы, академик Российской академии наук Евгений Крюков, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Сегодняшнее мероприятие нам подарила Республика Татарстан. Республика делает все, чтобы нам было легче», – отметил в своем выступлении Евгений Крюков.

Равиль Ахметшин поблагодарил начальника ВМА за возможность приехать в академию. Он вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» младшему лейтенанту Айдару Сайфутдинову, уроженцу Альметьевска.

Айдар – участник СВО, в прошлом году он получил тяжелое ранение и проходил лечение в академии.

Также за примерное отношение к исполнению должностных обязанностей и высокие показатели в службе Ахметшин вручил врачам, курсантам, военнослужащим памятную медаль «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву», почетные грамоты Полпредства Татарстана, наручные часы.

Своим творчеством бойцов и медиков приехали поддержать солисты Московского театра «Новая опера».

Завершился концерт, по традиции, совместным исполнением песни «Служить России!».