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Общество 11 февраля 2025 14:37

Полпредство Татарстана и КазГИК запланировали совместные проекты

Казанский государственный институт культуры совместно с Полпредством Татарстана в Российской Федерации планирует реализовывать крупные проекты в разных сферах – науке, образовании, культуре. Об этом ректор вуза Роза Ахмадиева рассказала в интервью телеканалу «Россия 24/Татарстан».

Большое внимание также планируют уделить бойцам СВО и их семьям. Кроме это Казанский институт культуры планирует организовать концерт в Москве совместно с коллективом ГБУ «БДД» участниками фестиваля «Наше время – Безнен заман».

«Совместно с Полпредством РТ в течении года мы будем проводить различные мероприятия. Один из них – это концерт в Москве, куда мы хотим поехать вместе коллективом ГБУ "БДД" участниками фестиваля "Наше время – Безнен заман". Рабочая молодежь, профессиональные артисты совместно покажут в столице России культуру Татарстана. Зрителями станут и выпускники нашего вуза, которые сейчас живут и работают в разных сферах в Москве», – отметила Ахмадиева.

#полпредство рт в рф #казгик
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