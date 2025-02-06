Полпредство Татарстана и Казанский институт культуры запланировали совместные проекты

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с ректором Казанского государственного института культуры (КАЗГИК) Розой Ахмадиевой реализацию совместных культурных проектов в столице.

Напомним, что КАЗГИК основали в 1969 году. Данный вуз готовит хореографов, музыкантов, педагогов, библиотекарей, музеологов, дизайнеров, режиссеров, артистов, живописцев. Преподают мастерство студентам в том числе и именитые артисты.

«Полпредство проводит в Москве много социально-культурных проектов, в том числе концерты в поддержку военнослужащих. Будем рады, если наши выпускники или студенты также примут в них участие», – отметила Роза Шайхайдаровна.

Ахметшин, в свою очередь, рассказал о деятельности Клуба деятелей культуры, созданного при Полпредстве, пригласил выпускников и студентов вуза принять участие в одной из ближайших встреч объединения.