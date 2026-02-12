news_header_top
Культура 12 февраля 2026 19:40

Полпредство РТ в РФ показало единственное видео, на котором запечатлен Джалиль

Полномочное представительство Татарстана в России в преддверии 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля поделилось единственным сохранившимся моментом кинохроники с участием великого татарского поэта.

На коротком фрагменте, судя по всему, запечатлена одна из писательских встреч.

Завтра, 13 февраля, в Москве возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. В памятном мероприятии примет участие дочь поэта Чулпан Мусеевна Залилова.

Адрес встречи – улица Мусы Джалиля (в начале), станция метро «Борисово», уточнили в Полпредстве РТ в РФ.

