Полпредство РТ в РФ организовало онлайн-трансляцию форума «Мост Москва – Татарстан»

Полномочное представительство РТ в РФ организовало онлайн-трансляцию проходящего сегодня в столице России 11-го Моложеного форума «Мост Москва – Татарстан».

Находящиеся в других городах или просто не успевшие пройти регистрацию могут наблюдать за происходящим на платформе «VK Видео».

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова. На форуме уже выступили полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, космонавт Сергей Рыжиков, певец Олег Газманов и некоторые другие гости.