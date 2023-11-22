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Полпредство РТ провело концерт в память о народном артисте РСФСР Ренате Ибрагимове
Полпредство Татарстана провело концерт в Москве, посвященный памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.
Как сообщили в госучреждении, концерт с названием «По океану жизни..» дал возможность погрузиться в историю жизни маэстро, его творческого пути.
Заслуженный артист РТ Альберт Жалилов стал сценаристом и рассказчиком на этом концерте, а музыку исполнил оркестр Росгвардии.
Напомним, что Рената Ибрагимова не стало 14 мая 2022 года. Будущий советский и российский эстрадный певец родился 20 ноября 1947-го во Львове. Артист пел на пяти языках, а его репертуар состоял из сотен народных, эстрадных и оперных композиций. Наиболее популярными стали «Влюблённая весна», «Наш город», «Что так сердце растревожено».
За свою творческую деятельность Ибрагимов получал звания народного артиста РСФСР (1981) и народного артиста РТ. Также певец становился лауреатом Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая (1979).
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