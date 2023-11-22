Полпредство РТ провело концерт в память о народном артисте РСФСР Ренате Ибрагимове

Полпредство Татарстана провело концерт в Москве, посвященный памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.

Как сообщили в госучреждении, концерт с названием «По океану жизни..» дал возможность погрузиться в историю жизни маэстро, его творческого пути.

Заслуженный артист РТ Альберт Жалилов стал сценаристом и рассказчиком на этом концерте, а музыку исполнил оркестр Росгвардии.

Напомним, что Рената Ибрагимова не стало 14 мая 2022 года. Будущий советский и российский эстрадный певец родился 20 ноября 1947-го во Львове. Артист пел на пяти языках, а его репертуар состоял из сотен народных, эстрадных и оперных композиций. Наиболее популярными стали «Влюблённая весна», «Наш город», «Что так сердце растревожено».

За свою творческую деятельность Ибрагимов получал звания народного артиста РСФСР (1981) и народного артиста РТ. Также певец становился лауреатом Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая (1979).