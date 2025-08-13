news_header_top
Общество 13 августа 2025 12:23

Полпредство РТ посетил руководитель представительства правительства Тульской области

Фото: Полпредство РТ в РФ

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с руководителем представительства правительства Тульской области Николаем Дмитриевым.

Как сообщила пресс-служба Полпредства РТ, Дмитриева назначили на эту должность недавно. Полпредство Татарстана он посетил впервые. Во встрече также принял участие замполпреда РТ Фаннур Гарифуллин.

Во время встречи гостя познакомили с опытом работы представительства Татарстана. Ахметшин рассказал о структуре Полпредства, направлениях работы организации, а именно о взаимодействии с органами госвласти, координации международных и экономических связей, деятельности по объединению земляков, в том числе молодежи.

Стороны обсудили возможности расширения деловых связей между двумя регионами, возможность обновления Соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Тульской областью.

