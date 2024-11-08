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Полпредство РТ: Базы данных о героях Великой Отечественной войны содержат много ошибок
Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова встретились с начальником Архивной службы Вооруженных Сил России Эдуардом Падериным. Вместе стороны обсудили проект «Участники Великой Отечественной войны – Татарстан».
Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ, цель упомянутого проекта - создание единой достоверной базы данных участников Великой Отечественной войны Татарстана. Она будет собираться на основе архивных записей и исторических документов.
Участники встречи отметили, что существующие базы данных о героях и участниках ВОВ содержат много ошибок в написании татарских имен и фамилий. Это затрудняет поиск информации.
Создание новой базы данных на основе документов, хранящихся в ГБУ «Государственный архив РТ» и Военном комиссариате РТ, исправление ошибок в именах и фамилиях, содержащихся в книге «Память» и на многих профильных сайтах, поможет решить эту проблему.
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