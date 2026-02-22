news_header_top
Общество 22 февраля 2026 15:00

Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с 23 февраля

Фото: пресс-служба Полномочного представителя президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 23 февраля.

В своем обращении он отметил, что этот праздник объединяет мужественных, честных и преданных патриотов – тех, кто стоит на страже Родины, свободы и мирной жизни. Полпред напомнил о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов.

Комаров подчеркнул, что сегодня защитники Отечества ежедневно рискуют жизнью ради того, чтобы граждане могли спокойно трудиться, воспитывать детей и внуков. Он выразил уверенность, что в Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, жители округа сплотятся еще сильнее и будут активнее поддерживать бойцов – через волонтерство, помощь семьям и добросовестный труд на благо страны.

Полпред пожелал жителям Приволжья крепкого здоровья, благополучия и уверенности в будущем, а защитникам – стойкости духа, надежного тыла и скорейшего возвращения домой.

