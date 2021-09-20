Полпред в Приволжском округе пообещал помочь семьям погибших при стрельбе в Перми

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров пообещал, что родным погибших во время стрельбы в Пермском университете будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся страна потрясена жестоким преступлением в Пермском государственном университете. Вместе с вами скорбят жители Приволжья, всей страны. Невозможно найти слова, чтобы успокоить боль родных, близких, друзей. Я искренне соболезную тем, кто потерял родного человека, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Любая необходимая помощь будет оказана родным погибших и раненым», — приводит слова Комарова его пресс-служба.

Сегодня, 20 сентября, студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава, в ходе инцидента погибли шесть человек, 24 были ранены.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».