Полпред в ПФО Комаров посетил филиал фонда «Защитники отечества» в Казани

Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров посетил татарстанский филиал фонда «Защитники отечества» в Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Полномочному представителю президента РФ показали сам фонд, а также познакомили с процессами работы в нем.

«Необходимо в обязательном порядке привлекать вернувшихся участников СВО, героев России к военно-патриотическому воспитанию в Татарстане», – сказал Игорь Комаров в беседе с начальником отделения Военкомата РТ.

Игорь Комаров поинтересовался, сколько человек приходят на личный прием в фонд.

«В разные дни по разному, например, сегодня 6 человек обратились за помощью. В среднем приходят до 10-15 человек», – ответил ему Сергей Котин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вместе с Игорем Комаровым фонд осматривал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он спросил у сотрудников, какие им задают самые частые вопросы.

«О денежном довольствии и о без вести пропавших. Мы стараемся оказать им полную поддержку», – сказала сотрудница.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Начальник отделения по работе с гражданами военкомата РТ также добавил, что часто люди спрашивают о получении статуса ветерана боевых действий, о получении выплат за ранение, о местонахождении военнослужащих, считающихся без вести пропавшими и о денежном довольствии.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, в фонде «Защитники отечества» оказывают комплексную и адресную поддержку, координируют предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решают вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

Задача фонда оказывать поддержку ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.