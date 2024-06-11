Полпред Татарстана встретился с бойцами СВО в Белгородской области

Фото: © Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Делегация Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра республики – Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным совершила очередную поездку в Белгородскую область и встретилась с бойцами СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.

Татарстанцы встретились с военнослужащими группировки войск «Север», привезли им спецтехнику и предметы первой необходимости на трех грузовых автомобилях. Основная часть военнослужащих, с которыми встретились члены делегации – выходцы из Республики Татарстан. Это контрактники, добровольцы и мобилизованные.

В состав делегации также вошли Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, полковник запаса, меценат Рафаэль Фаизов, управляющий делами Полпредства Татарстана Рустэм Амирханов. От Министерства обороны РФ в Белгородскую область прибыл генерал-лейтенант Алексей Лемякин, который вручил участникам спецоперации медали и знаки отличия.

Из рук Равиля Ахметшина передовые военнослужащие получили памятную медаль, изготовленную по заказу Полпредства Татарстана к 100-летию со дня рождения генерала армии М.А. Гареева, почетные грамоты и благодарственные письма, а также подарки.

Встреча продолжилась дружеским общением делегации и ребят за чаем с татарским сладостями. Желающие смогли задать высоким гостям и военачальникам интересующие их вопросы.

Татарстанцы пожелали военнослужащим терпения, выдержки и скорейшего возвращения домой.