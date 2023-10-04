Полпред Татарстана в РФ встретился в Москве с Советом молодежи

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С Советом молодежи встретился сегодня вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. В здании полпредства собрались первокурсники и председатели татарстанских землячеств при столичных вузах. Все они входят в состав Совета молодежи, созданного 10 лет назад при полпредстве.

Ахметшин поздравил первокурсников с началом студенческой жизни, пожелал успешной учебы, поблагодарил за активную общественную деятельность. Он рассказал о деятельности полпредства, его задачах, крупных проектах.

Организационные вопросы с участниками обсудили заместитель полпреда Эмиль Файзуллин и председатель Совета молодежи Айдар Гайнутдинов. Представитель Росмолодежи Марат Мотыгуллин рассказал о возможностях сотрудничества агентства с землячествами, грантах на студенческие проекты.

Во встрече приняли участие студенты МГУ, МГИМО, ПМГМУ им.Сеченова, других вузов, сообщается в telegram-канале полпредства.