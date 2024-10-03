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Полпред Татарстана в РФ встретился с военкором Сергеем Средой
Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился с военкором Сергеем Минабутдиновым, известным под псевдонимом Сергей Среда. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Журналист находится в Москве для лечения и восстановления после очередного ранения. Встреча состоялась перед возвращением Минабутдинова в зону СВО.
Полпред Татарстана поддерживает дружеские отношения с военкором уже несколько лет. Тот находится на передовой с начала специальной военной операции, до этого несколько лет провел в зоне боевых действий.
Минабутдинов является выпускником Казанского авиационного техникума и факультета журналистики МГУ. Работал в «Российской газете», на телеканале «Россия-1», в программе «Вести», в газете «Аргументы недели». Является автором спецкурса для военных журналистов, книги «Как выжить на войне», ведет телеграм-канал.
Присутствовавший на встрече директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Радиф Замалетдинов пригласил военкора выступить перед студентами вуза.
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