Полпред Татарстана в РФ встретился с военкором Сергеем Средой

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился с военкором Сергеем Минабутдиновым, известным под псевдонимом Сергей Среда. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Журналист находится в Москве для лечения и восстановления после очередного ранения. Встреча состоялась перед возвращением Минабутдинова в зону СВО.

Полпред Татарстана поддерживает дружеские отношения с военкором уже несколько лет. Тот находится на передовой с начала специальной военной операции, до этого несколько лет провел в зоне боевых действий.

Минабутдинов является выпускником Казанского авиационного техникума и факультета журналистики МГУ. Работал в «Российской газете», на телеканале «Россия-1», в программе «Вести», в газете «Аргументы недели». Является автором спецкурса для военных журналистов, книги «Как выжить на войне», ведет телеграм-канал.

Присутствовавший на встрече директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Радиф Замалетдинов пригласил военкора выступить перед студентами вуза.