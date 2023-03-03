Равиль Ахметшин вручил участникам СВО командирские часы

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Делегация Татарстана навестила участников специальной военной операции в одном из подразделений Центрального военного округа. Вице-премьер РТ – Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил отличившимся военнослужащим командирские часы, изготовленные на Чистопольском заводе. Он также по традиции надел на голову каждому из награжденных национальный татарский головной убор – тюбетейку. Среди военнослужащих оказались, в том числе, мобилизованные из двух полков Татарстана.

«Спасибо вам за выполнение поставленных задач на передовой. А мы всегда будем вас поддерживать. Терпения и выдержки вам. Ждем всех вас дома», – приводит его слова пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В состав делегации из Татарстана также вошли мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района, ветеран спецназа Рамис Сафиуллов, депутат Госдумы РФ от РТ Руслан Гаджиев, Герой России, участник боевых действий на Северном Кавказе Сергей Тулин, полковник запаса Рафаэль Фаизов, руководитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“» Михаил Левашов, а также управляющий делами Полпредства Татарстана, капитан 1-го ранга Рустэм Амирханов.

Государственные награды России и Минобороны РФ за проявленный героизм и мужество военнослужащим вручил и представитель военного ведомства. Кроме того, он отметил ведомственной медалью «Генерал армии Хрулев» и самих представителей делегации Татарстана. Награды им присвоены за их многократное участие в поддержке российских военнослужащих, в том числе сбор более 900 тонн гуманитарной помощи для участников СВО.