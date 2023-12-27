Полпред Татарстана в Москве передал Минобороны новогодние открытки для бойцов

Фото: Полпредство РТ в РФ

Вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин передал Министерству обороны России новогодние открытки для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Из рук вице-премьера открытки получил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Алексей Лемякин. Он заверил, что бойцы обязательно получат праздничные послания вовремя.

Написанные ветеранами Вооруженных сил и спорта, воспитанниками спортивных школ ЦСКА письма и открытки для участников специальной военной операции Полпредство Татарстана в Москве получило от двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Спортсменка имеет звание полковника и является заместителем начальника ЦСКА.

Открытки содержат поздравления, слова поддержки и благодарности за самоотверженность, пожелания скорейшего возвращения здоровыми и невредимыми домой, отметили в полпредстве.

«Мы знаем о ваших акциях в поддержку ребят, о регулярных встречах с военнослужащими. Поэтому уверены, что при вашем содействии наши послания дойдут до адресатов к празднику», — подчеркнула Светлана Ишмуратова.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Фото и видео: Полпредство РТ в РФ.