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Полпред Татарстана в Москве передал Минобороны новогодние открытки для бойцов
Вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин передал Министерству обороны России новогодние открытки для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Из рук вице-премьера открытки получил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Алексей Лемякин. Он заверил, что бойцы обязательно получат праздничные послания вовремя.
Написанные ветеранами Вооруженных сил и спорта, воспитанниками спортивных школ ЦСКА письма и открытки для участников специальной военной операции Полпредство Татарстана в Москве получило от двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Спортсменка имеет звание полковника и является заместителем начальника ЦСКА.
Открытки содержат поздравления, слова поддержки и благодарности за самоотверженность, пожелания скорейшего возвращения здоровыми и невредимыми домой, отметили в полпредстве.
«Мы знаем о ваших акциях в поддержку ребят, о регулярных встречах с военнослужащими. Поэтому уверены, что при вашем содействии наши послания дойдут до адресатов к празднику», — подчеркнула Светлана Ишмуратова.
Фото и видео: Полпредство РТ в РФ.
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