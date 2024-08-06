Полпред Татарстана наградил писателя Юрия Полякова медалью генерала Гареева

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Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин провел встречу с известным писателем, киносценаристом и общественным деятелем Юрием Поляковым. Обсуждалась в том числе возможность реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Также Полякову вручена памятная медаль «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву».

«Я хорошо знал Махмута Ахметовича. Мы с ним часто сидели рядом на заседаниях общественного совета Министерства обороны России. Спасибо, тронут», — заметил он после награждения.

Писатель добавил, что связан дружескими отношениями с татарским поэтом Ренатом Харисом.

Юрий Поляков является автором порядка 150 книг. Среди его работ — известная повесть «Сто дней до приказа», написанный в соавторстве сценарий к фильму Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» и другие произведения.