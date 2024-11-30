Полпред РТ в РФ встретился с первокурсниками Высшей школы имени Тукая КФУ

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился в Казани с первокурсниками Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Беседа стала одной из традиционных встреч членов попечительского совета КФУ со студентами, начавшими учебу в университете. Являющийся по первому образованию филологом Равиль Ахметшин входит в состав совета.

Вице-премьер РТ рассказал о работе в Москве Полпредства Татарстана, которое он возглавляет с 2010 года, о его целях и задачах. Вкратце остановился на усилиях по объединению татарстанцев, живущих в столице России (в том числе — представителей молодежи). В конце встречи беседы студенты смогли задать вопросы спикеру.

Равиль Ахметшин подчеркнул, что всегда с большим удовольствием приходит на встречу с первокурсниками. «По традиции старшее поколение иногда ругает молодежь, но я думаю и всегда говорю об этом: молодежь у нас замечательная!», — добавил он.

Полпред РТ в РФ также рассказал о своей студенческой жизни и поделился воспоминаниями о преподавателях.

Открыл мероприятие директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов. Во встрече также приняли участие преподаватели Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая.