Полпред РТ в РФ встретился с бойцами СВО из Татарстана в московском госпитале

Равиль Ахметшин в московском госпитале встретился с бойцами СВО из Татарстана.

Азат Гинниятуллин, Артур Дементьев и Павел Калашкин – участники СВО, которые проходят лечение в столичном Госпитале ветеранов войн №3. Все трое были мобилизованы в 2022 году.

Сегодня в госпитале вице-премьер РТ, полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил знак к званию «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан». Во встрече принял участие первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Также Ахметшин вручил военнослужащим памятную медаль «100 лет генералу армии М.А. Гарееву».

До встречи с бойцами Равиль Ахметшин и Халил Шайхутдинов встретились с главным врачом госпиталя Георгием Мелконяном.

«Мы, врачи, со своей стороны делаем для раненых все, что можем. Но им очень важна моральная поддержка, особенно когда ранения тяжелые, с ампутацией. Спасибо, что приезжаете», – сказал Георгий Геннадьевич.