Полпред РТ в РФ вручил благодарственное письмо трубачу Ильясу Невретдинову

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с музыкантами — трубачами Шамилем и Ильясом Невретдиновыми, органистом Тимуром Халиуллиным. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Учащийся в Московской консерватории юный виртуоз Ильяс Невретдинов активно участвует в мероприятиях Полпредства Татарстана. В октябре он победил в номинации «Медные духовые инструменты» Всероссийского музыкального конкурса «Звезды EXEED 2024», а до этого прошел в финал телевизионного конкурса «Синяя птица» и стал лауреатом премии Правительства Москвы.

Его отец Шамиль Невретдинов — тоже трубач, а также педагог, воспитавший много талантливых музыкантов. Органист Тимур Халиуллин с этого сезона — артист Московского международного дома музыки. Он также солист Белгородской (с 2011) и Курской (с 2020) филармоний, лауреат первой всероссийской премии «Органист года», инициатор и организатор нескольких фестивалей. Выступает органист в том числе и с Невретдиновым-младшим.

Халиуллин старается представить стилевое многообразие органа, в его репертуаре — музыка Баха, произведения эпохи классицизма, сонаты Моцарта и Бетховена, сочинения великих романтиков, а также произведения ХХ (сочинения Софьи Губайдулиной и Альфреда Шнитке) и XXI (саундтреки, рок, джаз, переложения этнической музыки, в том числе татарской) веков. Все свои аранжировки музыкант создает сам, адаптируя звучание для органа.

Музыканты рассказали Равилю Ахметшину о ближайших творческих планах, обратив внимание на готовность и желание участвовать в культурных мероприятиях Полпредства РТ в РФ.

Вручая благодарственное письмо Ильясу Невретдинову, вице-премьер РТ отметил многолетнее и активное участие молодого музыканта в культурных и социально-благотворительных мероприятиях полпредства, в том числе с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Особая признательность — за участие в нашей декабрьской концертной программе в госпитале Бурденко, ваш пронзительный музыкальный номер тронул сердца всех гостей мероприятия, среди которых били и наши раненые бойцы», — добавил Равиль Ахметшин.