Полпред РТ в РФ удостоен медали «Памяти Героев Отечества»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил заместителю Премьер-министра РТ — полномочному представителю РТ в РФ Равилю Ахметшину ведомственную медаль «Памяти Героев Отечества». Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре обороны России в ходе пленарного заседания X межведомственной конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства». Среди участников конференции был и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Равиль Ахметшин отмечен медалью за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. В пресс-службе полпредства напомнили, что он «одним из первых в стране начал проводить акции в поддержку участников специальной военной операции».

Полпред РТ в РФ около 30 раз посещал места дислокации российских военнослужащих. При каждой встрече с бойцами он передавал им предметы первой необходимости, спецтехнику, автомобили и другие необходимые вещи, собранные и приобретенные «при поддержке единомышленников», в том числе и Наиля Магдеева.

Партии груза формируются по согласованию с Министерством обороны России. В частности, проводится согласование с командованием группировки «Север». Очередная партия помощи должна быть доставлена военным в ближайшие дни, уточнили в Полпредстве РТ в РФ.