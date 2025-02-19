Полпред РТ в РФ пригласил посла Алжира посетить Татарстан

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин пригласил посла Алжира в России Бумедиена Геннада посетить Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Беседа состоялась в Полномочном представительстве РТ в Москве. Дипломат уже посещал Казань в ходе Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» и, по его словам, остался «очень доволен уровнем организации и качеством приема». Он также заметил, что Татарстан – динамично развивающийся регион, который поддерживает хорошие отношения со многими мусульманскими странами, особенно с государствами Персидского залива.

Равиль Ахметшин обратил внимание собеседника на то, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира. Он предложил Бумедиену Геннаду вновь побывать в Татарстане для более детального знакомства с регионом.

Посол в свою очередь указал на большой потенциал для налаживания партнерских отношений между Алжиром и Татарстаном, изъявил желание оказывать содействие в их выстраивании и выразил готовность посетить республику для знакомства с ее экономическим и инвестиционным потенциалом.

Дипломат также уточнил, что будет рад возможности встретиться в Казани со студентами из Алжира. Сейчас в разных вузах столицы РТ обучаются 135 студентов из этой североафриканской страны.

Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и совместную работу по налаживанию и укреплению взаимодействия. Полпред РТ в РФ также пригласил посла Алжира посетить вечер Республики Татарстан, который пройдет в Москве в рамках проекта «Шатер Рамадана», и торжественный вечер в рамках Дней культуры РТ в Москве.