Полпред РТ в РФ пригласил нового посла Ирака в Москве посетить Татарстан

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с новым послом Ирака в России Абдул-Каримом Хашимом Мустафой. Он пригласил дипломата посетить Татарстан, сообщает пресс-служба полпредства.

Абдул-Карим Хашим Мустафа ранее дважды бывал в Татарстане, а вот Полпредство РТ в РФ он посетил впервые. Собеседники согласились, что у Татарстана и Ирака – большой потенциал двусторонних отношений, богатые исторические, экономические и культурные связи.

«Мы надеемся, что свою дипломатическую миссию вы начнете с визита в Республику Татарстан. После вашего визита в 2007 году республика и ее столица сильно изменились. Вы откроете для себя много нового», – заявил Равиль Ахметшин.

Посол в ответ заметил, что Татарстан играет большую роль в налаживании и развитии отношений России с арабским миром. Он напомнил, что в 922 году ислам в Волжскую Булгарию пришел из Багдада, после визита посольства аббасидского халифа во главе с путешественником Ибн Фадланом мусульманство стало там государственной религией.

«У Ирака с вашей республикой – особые отношения, надеюсь, что наша встреча поспособствует их расширению и укреплению в сфере культуры, образования, медицины и торговли. Я очень хочу посетить Татарстан для более детального знакомства с регионом, его предприятиями, съездить в Болгар», – пояснил дипломат.

Он добавил, что международные выставки, которые проходят на территории Татарстана, вызывают у него большой интерес. «Мне бы очень хотелось, чтобы в них активно участвовали представители Ирака», – подчеркнул посол.

Сотрудница полпредства Светлана Мухаметянова на арабском языке презентовала экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, рассказала о крупных промышленных предприятиях республики.

Перспективами направлениями сотрудничества Татарстана и Ирака являются машиностроение и нефтехимия, сельское хозяйство, а также образование и культура. Сейчас в Казани учатся 106 студентов из Ирака.

В завершении встречи Равиль Ахметшин пригласил Абдул-Карима Хашима Мустафу на вечер Республики Татарстан, который пройдет в Москве в марте в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадан».

Во встрече также приняли участие заместитель полпреда по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин, полномочный министр, заместитель посла Ирака в Москве Халиль Абуд Альрдх Мхейсин Аладли, а также атташе по культуре и торговле.