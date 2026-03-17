Полпред РТ в РФ поздравил с 103-летием дочь имама Ибрагима Гаитова

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин сегодня поздравил с 103-летием проживающую в Москве труженицу тыла Назибу Ибрагимовну Гаитову. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Полпред Татарстана приехал к имениннице домой – там его ждал накрытый праздничный стол. К нему повара представительства республики приготовили традиционную татарскую выпечку.

Равиль Ахметшин заметил, что такие люди, как Назиба Гаитова, показывают на своем примере, как помогать людям, воспитывать детей, любить свою страну. «Этому меня смогли научить мои родители, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю. Они прожили вместе 52 года», – ответила Назиба ханум, поблагодарив за внимание к ней.

Назиба Гатова – старшая дочь имама Ибрагима Акмалетдиновича Гаитова (1885–1973). Ее отец родился в семье потомственных священнослужителей в деревне Телекеево Уфимской губернии (ныне – на территории Башкортостана). В 1909 году Ибрагим окончил местное медресе и был назначен указным муллой с правом обучения детей. Он стал имамом соборной мечети родной деревни.

В 1930 году Ибрагима Гаитова раскулачили. Семью, в которой было четверо детей, выселили из дома, а самого священнослужителя посадили в тюрьму города Бирска. Через несколько месяцев освободили при условии, что он покинет пределы Башкирской АССР.

С 1931 по 1939 год семья скиталась, перебиваясь случайными заработками. Ибрагима Гаитова нигде не брали на работу. В 1939-м знакомый предупредил Ибрагима о грозящем ему втором аресте, и Гаитовы перебрались в Москву.

В столице Ибрагим смог устроиться комендантом Даниловского мусульманского кладбища. Проработал там четверть века. Супруги воспитали десятерых детей – девять дочерей и одного сына.

До получения квартиры Гаитовы двадцать лет, с 1939 до 1959 год, жили в домике при мусульманском кладбище. Глава семьи благоустроил кладбищенскую территорию: разбил на участки, установил указатели, построил дом для совершения ритуальных услуг по мусульманскому обычаю, установил ограждение со стороны речки, провел летний водопровод.

На том же Даниловском кладбище работал сторожем-землекопом Салахутдин Алибаев, уроженец деревни Карга Нижегородской губернии. В начале 1941 года его арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации, а через месяц после начала Великой Отечественной расстреляли. Таким образом, как отмечают исследователи, «Ибрагим Гаитов, <...> рискуя жизнью, посвятил годы сохранению важной структуры мусульманской жизни города».

При этом московские татары знали Ибрагима Гаитова именно как муллу: он проводил похоронные обряды и читал молитвы, в том числе погребальные. По воспоминаниям дочери, все пожертвования от верующих (садаку) тратил на благоустройство кладбища.

Назиба Гаитова стала экономистом, работала до 72 лет. Вышла замуж за участника советско-финской и Великой Отечественной войн (ее супруг, увы, уже скончался). Дважды совершила хадж в Мекку.

К данному моменту из большой семьи Гаитовых в живых осталась только Назиба ханум. Несмотря на преклонный возраст, она сохранила ясный ум и светлую память. Родные окружают ее вниманием и заботой

Сегодня, прощаясь с Равилем Ахметшиным, Назиба Гатова поздравила его с наступающим Ураза-байрамом и прочитала дуа (молитву) на татарском и арабском языках с пожеланиями здоровья и милости Всевышнего.