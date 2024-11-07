Полпред РТ в РФ обсудил вопросы сотрудничества с мэром Касимова

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с мэром Касимова Иваном Бахиловым. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Глава городского округа показал гостю исторические памятники, туристический информационный центр, предприятия «Конфеста» и «Касимов-Древ», инвестиционные площадки.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия между Касимовым Рязанской области и Республикой Татарстан, в том числе деталей планируемого соглашения между Елабужским районом РТ и Касимовским округом. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве Республики Татарстан и Рязанской области было подписано в январе 2021 года. Равиль Ахметшин напомнил, что одна из задач соглашения — содействие в разработке и реализации совместных проектов.

Визит полпреда РТ в РФ в Касимов начался с совместного с мэром возложения цветов к памятнику царице Сююмбике, который открылся в июне 2022 года. Проект был реализован Духовным управлением мусульман России. Трехметровая бронзовая скульптура установлена на берегу Оки, в сквере рядом с Ханской мечетью и мавзолеем касимовского хана Шах-Али. По сведениям ряда источников, Сююмбике провела последние годы жизни в Касимове, где и была похоронена.

«Впервые Касимов я посетил в 2021 году. И я вижу, какие изменения произошли в городе за эти три года. Город меняется, развивается, облагораживается, много делается руководством для его жителей. Особенно приятно, что ведется большая работа по сохранению истории этого древнего города», — заметил Равиль Ахметшин.

Вице-премьер РТ добавил, что Елабуга тоже известна как купеческий город с богатой историей. «Через наши города, Касимов и Елабугу, мы объединим и наши регионы, народы», — уверен он.

«При поддержке, полном взаимопонимании, культурном обмене наши территории получат только положительные изменения. Конечно, в первую очередь, в культурно-историческом направлении, во-вторую — в промышленном», — ответил мэр и поблагодарил гостя за визит.

Кроме того, Равиль Ахметшин и Иван Бахилов посетили Татарский центр культуры и искусств Касимова. Их встретил и рассказал о деятельности центра председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев.

Побывали гости и в кафе «Татарская сказка», принадлежащем супругам Терегуловым. Полпред РТ в РФ поздравил Равиля Сафеевича и Светлану Николаевну, родителей трех дочерей, с недавней победой во Всероссийском конкурсе «Семья года —2024». Они оказались лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Терегуловы восстановили здание XIX века в центре Касимова и открыли там уютное кафе с национальной кухней.

Вице-премьер РТ и мэр Касимова посетили также Татарское кладбище. В 1906 году касимовский купец Дуймакаев выделил средства на сооружение кирпичной ограды с воротами, расширение территории кладбища. Тут сохранились древние памятники и текие состоятельных касимовских татар: Ишимбаевых, Шакуловых, Янбаевых.