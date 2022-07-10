Полпред РТ в РФ Ахметшин встретился с Послом Сирии

Полномочное представительство Республики Татарстан в России посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад. С ним встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ахметшин презентовал Хаддаду торгово-экономический, промышленный и туристический потенциал республики.

Кроме того, переговоры коснулись Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022.

Стороны также обсудили возможности взаимодействия в сфере науки, культуры и образования.