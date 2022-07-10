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Политика
10 июля 2022  20:47

Полпред РТ в РФ Ахметшин встретился с Послом Сирии

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Полномочное представительство Республики Татарстан в России посетил Чрезвычайный и Полномочный  Посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад. С ним встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ахметшин презентовал Хаддаду торгово-экономический, промышленный и туристический потенциал республики.

Кроме того, переговоры коснулись Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022.

Стороны также обсудили возможности взаимодействия в сфере науки, культуры и образования.

 

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