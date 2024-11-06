Полпред Президента в ПФО вручил награду Героя России семье бойца СВО

Фото: пресс-служба полпреда Президента в ПФО

Сегодня в Самаре посмертно удостоили медали «Золотая Звезда» Героя РФ Андрея Колпакова. Награду передали его супруге Ольге Колпаковой на церемонии, в которой принимали участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а также бывшие сослуживцы.

«В жизни каждого солдата и офицера может наступить момент, когда приходит время подвига. Ради семьи, ради Родины, боевых товарищей и мирных граждан. Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец – пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда», – обратился к семье Героя Игорь Комаров, вручая награду.

Отец Героя России, полковник Валерий Колпаков, поблагодарил командование и друзей своего сына. «Я горжусь сыном», – сказал он.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил благодарность семье Колпакова за воспитание сына, уверяя, что его ценности и любовь к Родине послужат примером для детей.

Всего в ПФО около 300 Героев Российской Федерации (награжденные с 1992 года), а также более 2,5 тысяч Героев Советского Союза, 476 полных кавалеров ордена «Славы», два кавалера ордена «Святого Георгия».

Андрей Колпаков родился в Ульяновске, служил командиром в танковых частях и был призван на службу в 2022 году. 8 сентября 2023 года он обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника. Он распорядился занять оборонительные позиции, оперативно разместив артиллерийский расчет на огневой позиции. В результате огневого поражения удалось разгромить опорный пункт, противник понес большие потери, в том числе были уничтожены две реактивные системы залпового огня. Благодаря этому был предотвращен прорыв оборонительного рубежа. При отходе на ранее занимаемые позиции разведывательная группа была обнаружена, и противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков, быстро сориентировавшись на местности, отдал приказ личному составу группы залечь в укрытие. Будучи замыкающим группы, молниеносно столкнул боевых товарищей в окоп и накрыл собой двоих ребят. Он спас их ценой собственной жизни.