Полпред Президента в ПФО провел совещание по ряду ключевых для округа вопросов

Вопросы подготовки к единому дню голосования, эпидемиологической ситуации, повышения инвестиционной привлекательности, состояния экологии и другие актуальные проблемы Приволжского федерального округа обсудили сегодня участники совещания, которое прошло с участием представителей власти регионов округа. Совещание в режиме видеоконференции провел полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Как сообщает пресс-служба полпреда, основным вопросом совещания стала подготовка к предстоящему единому дню голосования. Полпред напомнил, что одновременно с выборами депутатов Госдумы и глав трех регионов, в округе проходит 1,2 тыс. региональных и муниципальных кампаний, будут замещены 9 тыс. мандатов и выборных должностей. Комаров подчеркнул, что всем структурам, задействованным в организации и проведении выборных мероприятий, необходимо обеспечить слаженность работы, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Полпред добавил, что, несмотря на некоторое снижение заболеваемости коронавирусом в конце августа, существует риск увеличения количества заболевших после начала учебного года и окончания сезона отпусков. «Необходимо сохранить охват тестированием на нормативном уровне, чтобы обеспечить своевременное выявление заболевания», — поручил Комаров.

Он также отметил важность проведения вакцинации от Covid-19. Комаров напомнил о поручении Президента РФ Владимира Путина главам регионов взять на личный контроль мероприятия по вакцинации. Они должны включать в себя, в частности, информирование населения, обеспечение пунктов вакцинации препаратами, достижение необходимого охвата для формирования коллективного иммунитета. «В регионах должен вестись ежесуточный мониторинг этой ситуации», — резюмировал Комаров.

В школах помимо контроля за проведением антиковидных мероприятий и соблюдения санитарных норм должно быть обеспечено соблюдение требований антитеррористической и противопожарной безопасности. Эти вопросы Комаров также поручил главам регионов взять на личный контроль.

В ходе совещания полпред также уделил внимание улучшению делового климата и повышению инвестиционной привлекательности в регионах.

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы экологии. Полпред заострил внимание на том, что вопросы ликвидации несанкционированных свалок в городах были рассмотрены на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

Комаров также заметил, что уже в этом году согласно поручению Президента РФ должно быть завершено создание Системы-112.

В завершение совещания были подведены итоги окружного молодежного форума «iВолга». В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало более 4,5 тыс. участников и свыше 104 тыс. зрителей. На форуме традиционно состоялись конкурсы грантов Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО.