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17 сентября 2021  23:00

Полпред Президента в ПФО проголосовал на выборах в Госдуму

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Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. 

Как сообщает пресс-служба полпреда, он проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке №2552, который расположен в здании Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. 

Игорь Комаров отметил, что всего в регионах ПФО сегодня утром открылись около 22,5 тыс. избирательных участков. «Работа идет по плану, штатно, с соблюдением всех требований безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической», — напомнил он о мерах предосторожности, предпринятых на выборах.

«Я думаю, что у всех избирателей есть возможность прийти на участки, проголосовать за свое будущее», — добавил полпред.

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