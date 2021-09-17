Полпред Президента в ПФО проголосовал на выборах в Госдуму

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва.

Как сообщает пресс-служба полпреда, он проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке №2552, который расположен в здании Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Игорь Комаров отметил, что всего в регионах ПФО сегодня утром открылись около 22,5 тыс. избирательных участков. «Работа идет по плану, штатно, с соблюдением всех требований безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической», — напомнил он о мерах предосторожности, предпринятых на выборах.

«Я думаю, что у всех избирателей есть возможность прийти на участки, проголосовать за свое будущее», — добавил полпред.