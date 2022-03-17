Полпред Президента в ПФО: Принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно

Принятие нового закона о местном самоуправлении в России назрело давно. Об этом сегодня в Казани на расширенном заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления заявил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«В стране проведена серьезная работа по становлению института местной власти», — сказал Комаров, добавив, что наряду с совершенствованием организационных основ местного самоуправления главным итогом этой работы должно стать реальное улучшение жизни людей.

«Этот вариант самоуправления позволяет консолидировать финансовые, организационные и кадровые ресурсы для решения вопросов местного значения. Важно не допустить отдаления власти от граждан. Надо развивать различные формы самостоятельного участия жителей муниципалитетов в решении локальных вопросов, поощрять местные инициативы», — продолжил полпред.

Напомним, проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» принят Госдумой в первом чтении. Его рассмотрение во втором чтении ожидается в начале июня.

В Приволжском федеральном округе модель одноуровневой системы местного самоуправления применяется в Удмуртии. В 2022 году аналогичные преобразования планируется завершить в Чувашской Республике, Пермском крае и Нижегородской области.

На важность взаимодействия с регионами, обмен опытом внимание собравшихся обратил замначальника управления Президента РФ по внутренней политике Денис Степанюк. «Мы внимательно изучаем все поправки и предложения, которые поступают. Мы открыты для обсуждения и будем продолжать эту работу», — сказал он.

Новый закон предусматривает серьезное изменение структуры местного самоуправления — предлагается создать одноуровневую систему местной власти, упразднив городские и сельские поселения и муниципальные районы.

Один из разработчиков законопроекта Павел Крашенинников напомнил, что документ предлагает уйти от восьми видов муниципального образования. Останутся три вида — городские округа, муниципальные округа и территория городов федерального значения.

Участники заседания высказали ряд замечаний и предложений по проекту закона. По общему мнению, его принятие откроет новый этап в развитии института местного самоуправления в России, сообщает пресс-служба полпреда в ПФО.

По итогам совещания все предложения и замечания будут внесены в протокольное решение для дальнейшей проработки.