Полпред Президента в ПФО поздравил педагогов и учащихся с Днем знаний

С Днем знаний поздравил преподавателей и учащихся полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что праздник 1 сентября наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями.

«Годы учебы — самые увлекательные, насыщенные и яркие в жизни каждого из нас», — цитирует полпреда его пресс-служба.

Особые поздравления Комаров адресовал первоклассникам, для которых сегодня прозвенел их первый школьный звонок. «Впереди — интересное время, новые друзья, новые знания, достижения и открытия», — сказал полпред.

Он добавил, что в постоянно меняющемся мире необходимо «постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков». «Образование — важный и надежный фундамент успешной жизни и карьеры», — отметил Комаров.

«Всем вам, ребята, желаю верить в свои силы и с энтузиазмом изучать наш мир. Приволжскому федеральному округу и всей нашей большой стране нужны те, кто хочет эффективно работать и воплощать в жизнь свои идеи и мечты», — резюмировал Комаров.

Слова благодарности полпред выразил преподавателям. «В прошлом непростом учебном году вам было сложно, и именно ваш профессионализм, опыт, отзывчивость, новые методики обучения позволили нашей системе образования жить и развиваться», — отметил он, обращаюсь к педагогам.

Полпред пожелал всем крепкого здоровья и хорошего настроения. «Пусть этот учебный год принесет много ярких событий, интересных занятий и новых успехов», — сказал он в завершении.