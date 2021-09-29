Полпред Президента в ПФО поздравил Артема Здунова со вступлением в должность

Сегодня в Саранске состоялась церемония официального вступления Артема Здунова в должность главы Республики Мордовия. В ней приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Госсобрания, главы муниципалитетов региона.

Игорь Комаров отметил, что высокие профессионализм и работоспособность Артема Здунова позволили ему за короткий срок заслужить доверие большинства жителей республики, которые оказали ему свою поддержку на выборах.

Полпред также напомнил о задачах, которые ставит Президент России Владимир Путин перед федеральными и региональными органами власти.

«Президент четко обозначил национальные цели для нашей страны и всех ее регионов. Главная задача органов власти в ближайшие 5 лет — сделать всё, чтобы жизнь тех, кто живет в Мордовии, стала лучше и комфортнее», — цитирует полпреда его пресс-служба.

На церемонии также было отмечено, что Мордовия обладает серьезным промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой.

Артем Здунов, обращаясь к собравшимся, заверил, что приложит все свои силы для дальнейшего развития Мордовии. Артем Здунов произнес слова присяги, положа руку на Конституцию Российской Федерации и Устав республики.

Здунов был временно исполняющим обязанности главы Мордовии с 18 ноября 2020 года. На минувших выборах ему отдали свои голоса более 78% избирателей.