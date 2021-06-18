Полпред Президента в ПФО побывал с рабочим визитом в Самарской области

С рабочей поездкой в Самарской области побывал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он посетил ряд ключевых предприятий области, принял участие в подписании соглашения о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, а также провел совещания, на которых обсуждалось социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона.

Как сообщает пресс-служба полпреда, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетили «ОДК-Кузнецов», ракетно-космический центр «Прогресс» и многопрофильный госпиталь «Мать и дитя — ИДК».

Кроме того, Комаров принял участие в подписании соглашения, которое предусматривает взаимодействие Ассоциации территориальных профсоюзов ПФО и Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей. Соглашение даст возможность координировать усилия сторон по возобновлению допандемического уровня занятости, восстановлению экономики, занятости и доходов населения.

Полпред, обращаясь к участникам, отметил, что несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, в 2021 году в ПФО наблюдается рост промышленного производства. «В январе — апреле индекс в целом по ПФО составил 103,4%, что выше среднероссийских показателей», — сообщил Комаров. Он также добавил, что в регионах в текущем году запускаются перспективные инвестиционные проекты в автомобильной промышленности, авиа- и судостроения, нефтегазовой сфере, дорожном и жилищном строительстве.

Комаров также подчеркнул, что восстановление инвестиционной активности, улучшение делового климата являются важнейшими задачами, которые поставил перед регионами Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Помимо этого, полпред провел два совещания. В рамках совещания по социально-экономическим вопросам он особое внимание уделил мерам, которые реализуют органы исполнительной власти для борьбы с распространением Covid-19, оказания плановой медицинской помощи и улучшения демографической ситуации в регионе. Комаров отметил необходимость увеличения темпов вакцинации. «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, а сам процесс должен быть максимально доступным и удобным для граждан», — сказал он.

На совещании также обсудили меры по восстановлению и развитию экономики, поддержке занятости и повышению доходов жителей региона. Помимо прочего, участники совещания рассмотрели вопросы состояния жилищно-коммунальной сферы и экологической ситуации в регионе.

На совещании по общественно-политическому развитию обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут в единый день голосования.