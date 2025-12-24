Полпред Президента в ПФО исполнит желания двух детей из Татарстана

Фото: © Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров присоединился к ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит мечты двух детей из Татарстана, сообщает его пресс-служба.

В частности, Игорь Комаров снял с елки шар с желанием Катерины из Чистополя. Девочка сама пишет музыку и песни, она мечтает выступить с одним из своих произведений на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Поможет полпред и Амиру из Казани – мальчика ждет захватывающая поездка в заполярную Териберку.

В этом году акцию традиционно поддержат заместители и помощники полпреда, главные федеральные инспекторы по регионам Приволжья и сотрудники аппарата.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке. Традицию в 2018 году заложил Президент Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.