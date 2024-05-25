Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отмечает 60-летний юбилей

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Сегодня, 25 мая, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров празднует свой 60-летний юбилей.

Игорь Анатольевич родился 25 мая 1964 года в Энгельсе Саратовской области. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «экономист».

Долгое время — с 1992-го по 2002 год — работал в различных российских кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях.

Следующие 10 лет Комаров работал в руководстве ключевых российских организаций: с 2002-го по 2008 год — заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» по экономике и финансам, с 2008-го по 2009-й — советником гендиректора госкорпорации «Ростехнологии», в 2009-м — исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа, а с 2009-го по 2013 год — президентом АВТОВАЗа.

Занимал руководящие посты в Роскосмосе: с 2013-го по 2014 год — замруководителя Федерального космического агентства, с января по август 2015-го — руководителем агентства, а с 2015-го по 2018-й — гендиректором госкорпорации.

В июле 2018 года был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ, а в сентябре того же года — полномочным представителем Президента РФ в ПФО.

За свою деятельность отмечен различными наградами: орден Почета, Благодарность Президента РФ, орден Почетного Легиона (Франция), орден Дружбы («Достык») I степени (Казахстан), орден святого Серафима Саровского III степени.