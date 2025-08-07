Полпред Президента РФ в ПФО с рабочим визитом посетит Пермский край

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отправится с рабочим визитом в Пермский край, сообщает его пресс-служба. Там 8 и 9 августа полпред проведет ряд встреч.

Так, на заседании Совета округа с главами регионов под председательством Комарова обсудят меры поддержки военнослужащих и их семей, соцпрограммы для работающей молодежи.

Помимо этого, полпред станет гостем нового общественного проекта ПФО «МолоТ». Вместе с главой Пермского края Дмитрием Махониным он посетит площадки проекта и наградит победителей общекомандного зачета.

Напомним, в отборочных этапах участие приняли более 16 тыс. молодых специалистов с 394 предприятий реального сектора экономики. В финал попали 420 представителей из всех 14 регионов ПФО.

Также Игорь Комаров проведет ряд рабочих встреч по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Пермского края.