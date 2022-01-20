Полпред Президента РФ в ПФО поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров поздравил первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем.

«Вы безусловно — один из самых уважаемых и авторитетных людей, мудрый государственный деятель, работа которого действительно способствует укреплению единства и мощи России. Всю жизнь Вы посвятили служению Родине и людям, предлагая верные конструктивные решения и сохраняя традиции и нравственные ориентиры. Сегодняшний Татарстан с его экономической мощью, научными и технологическими достижениями, гармонией национальных и религиозных отношений — во многом Ваша заслуга и ориентир для руководителей регионов России», — говорится в тексте поздравления.

Игорь Комаров отметил, что Шаймиев — опытный и деятельный человек, который не стоит на месте, его работа по восстановлению исторического наследия Татарстана — сегодня важнейшая составляющая развития республики, которой сильна Россия и весь многонациональный народ.

Полпред пожелал Минтимеру Шаймиеву заряжать всех оптимизмом, вдохновляя на добрые дела, а также быть здоровым, счастливым и полным энергии.