Полпред Президента РФ в ПФО оценил работу созданных в округе центров управления регионом

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе во время посещения созданного в Нижегородской области Центра управления регионом оценил работу всех созданных в регионах округа аналогичных структур.

Игорь Комаров обратил внимание на то, что работа ЦУРов обусловлена решениями, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством и различными внутренними инструкциями.

«И эта связь с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, независимо от субъективных оценок», — подчеркнул полпред.

В Татарстане Центр управления регионом заработал в конце 2020 года. Его главная задача — координация деятельности по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей республики, поступающих в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Базовыми платформами татарстанского центра стали ГИС «Народный контроль», куда с начала 2021 года жители подали более 39 тыс. уведомлений, и система «Инцидент Менеджмент», обработавшая за это же время около 23 тыс. обращений граждан в социальных сетях.

В ПФО, как отмечает пресс-служба полпреда, в мае 2021 года был создан и окружной ЦУР. Это структурное подразделение АНО «Диалог Регионы», которое будет отвечать за экспертно-аналитическую работу с регионами Приволжья. Речь идет о подготовке аналитических материалов для аппарата полпреда в ПФО, выявлении рисков и возможностей, организации информационных кампаний, мониторинге медиапространства и других задачах.