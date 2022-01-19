Полпред Комаров встретился с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка

18 января в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров встретился с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они обсудили общие подходы, методики и лучшие практики по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей-инвалидов, детей-сирот, и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Мария Львова-Белова отметила, что в округе реализуются уникальные проекты, такие как «Ментальное здоровье». Центр социального развития Нижегородской области, ориентированный на поддержку людей с расстройством аутистического спектра, также стал примером успешной положительной практики. Участники встречи посетили его ранее.

«Проект „Ментальное здоровье“ надо тиражировать на общефедеральном уровне», — подчеркнула Львова-Белова.

Игорь Комаров рассказал, что в ПФО уже существуют разные формы сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью. Такие проекты реализует региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие» (Республика Башкортостан); нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас», а также такой проект есть на базе федеральной площадки по развитию инклюзивных практик АНО «Квартал Луи» (Пензенская область). В перспективе округ может стать пилотной площадкой для такого проекта.

Аппарат полномочного представителя готов оказать поддержку по совершенствованию законодательного регулирования в сфере сопровождаемого проживания, подчеркнул полпред.

Со своей стороны Глеб Никитин отметил, что основное в работе — это сопровождение детей через всю жизнь. Нижегородская область работает как раз над тем, чтобы областной опыт стал единой системой во всех муниципалитетах региона. Нижегородская область также готова выступить пилотной площадкой в случае тиражирования проекта по всей стране.